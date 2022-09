Fabio Fazio rileva la nota azienda: "Nessuna volontà speculativa"

15 settembre 2022 a

Fabio Fazio diventa imprenditore. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha rilevato un laboratorio di cioccolato, Lavoratti 1938. L'azienda di Varazze, vicino a Savona, sulla riviera ligure di Ponente, per Fazio ha un grande significato. Proprio in Liguria il conduttore televisivo ha trascorso la sua infanzia, quando ogni anno riceveva un dolce o un uovo della Lavoratti. La piccola fabbrica negli ultimi tempi non ha trascorso periodi semplici. L'azienda infatti rischiava di chiudere per sempre.

Così ci ha pensato Fazio: "Vengo a sapere da un mio amico, Davide Petrini, che la Lavoratti chiude in seguito alla pandemia. Mi ha preso un vero e proprio sconforto e mi sono detto che bisognava provarci, che non potevamo perdere un pezzo così importante della piccola storia delle nostre vite e del nostro territorio", ha spiegato il conduttore sulla sua pagina Instagram. Da qui la decisione: "Di impulso e inconsapevoli di quel che avrebbe significato, con Davide abbiamo rilevato marchio e azienda".

E alle critiche che sono giunte sui social, Fazio ha precisato: "Questa avventura non nasce con volontà speculative, di mero business, ma per creare una oasi di pace". L'obiettivo? "Produrre riserve di buonumore in forma di tavolette, praline, "matite", scorzette, creme e tartufotti".