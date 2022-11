Dj Ringo, confessione-scandalo: "Dove ho fatto sesso"

07 novembre 2022 a

Rocco Maurizio Anaclerio - in arte Dj Ringo - conduttore radiofonico e direttore creativo di Virgin Radio, si confessa senza filtri in un'intervista al Corriere della Sera, parlando di eccessi, divertimento e gusti musicali. Nessuna censura. Anzi. Il noto speaker radiofonico, oggi 61enne, dice ciò che pensa su tutto quello che gli viene chiesto, anche a costo di sembrare impopolare. Così, senza alcuno scrupolo, racconta di aver sperperato miliardi di lire in donne e divertimento nel corso della sua vita.

"Ho speso - racconta - miliardi e miliardi di lire guadagnavo tanto e spendevo tanto. Macchine, moto, viaggi: pagavo tutto agli altri perché non volevo andare in giro da solo. Porsche e Ferrari. Moto. Le sfasciavo e le cambiavo. E i soldi volavano via. Ma non mi pento". Tra le sue spese più folli quella di un viaggio pagato ad un gruppo di amici: "Dieci giorni alle Bahamas, i miei amici non avevano una lira, pagai per 12 persone, fidanzate comprese, hotel, ristoranti, divertimento. Tutto incluso. Oggi potrei avere qualche casa o appartamento in più… Ho sperperato, ma per divertirmi".

Dj Ringo non rinnega nulla del suo passato, nemmeno la perdizione. "Potrei scrivere un’enciclopedia in quanto a trasgressioni. Però non sono mai stato affascinato dalle droghe e non bevo perché sono allergico all’etanolo. Sono sempre stato attratto dal sesso e dalle donne, da un’orgia, qualcosa di viscerale… poi è arrivato l’Aids a rovinare tutto. Vivevo di notte, era fantastico: amici veri, pochi soldi, divertimento puro, che finiva sempre con qualche ragazza, o nei motel o al parco", ricorda il deejay. Un racconto, insomma, duro e crudo, dove non manca di dire la sua anche sull’attuale panorama musicale italiano. I Måneskin? "Terrificanti. Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze".