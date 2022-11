Vittorio Sgarbi, "tutto a sua insaputa": rivelazione sconcertante della sorella

30 novembre 2022 a

"Mio fratello è molto contento di quest’opera ma non si è reso conto di nulla": la sorella di Vittorio Sgarbi, Elisabetta, confessa di aver realizzato un film dedicato al critico d'arte a sua insaputa. La pellicola sarà una sorta di documentario sui 70 anni del sottosegretario alla Cultura. Il tutto proprio grazie alla regista Elisabetta, che avrebbe documentato a modo suo le due feste di compleanno del fratello.

Il film, intitolato "Vittorio – in un tempo fuori dal tempo", è stato presentato ieri al Torino Film Festival. Elisabetta Sgarbi, comunque, ha rimarcato che suo fratello davvero non sapeva nulla della pellicola a lui dedicata: "Qualche settimana fa mi ha telefonato e mi ha detto: “a te che piace tanto il Tff lo sai che c’è un film su di me?“. E ancora: "È vero, non ha avuto la minima percezione della mia strategia o di quello che io ho pensato. Gli ho mandato ripetutamente l’invito perché è distratto, e poi l’altra notte alle 3 mi ha chiamato e mi ha chiesto: 'Ma c’è anche la conferenza stampa?'. Glielo avevo detto cento volte...".

Infine Elisabetta ha chiosato con una battuta sul fratello: "Spero che venga e che non dorma, perché in ogni occasione in cui si spengono le luci, Vittorio si addormenta. Chissà se resiste davanti a se stesso...".