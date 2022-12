Qatargate, Bersani e "le mucche alla mangiatoia...": sfregio Mannelli

14 dicembre 2022 a

"Gasp" dice Pier Luigi Bersani. "Credeva che il problema della sinistra fosse non vedere 'la mucca nel corridoio'", "invece il problema era non vedere le proprie mucche alla mangiatoia". È la vignetta di Riccardo Mannelli pubblicata sulla prima pagina di oggi 14 dicembre de Il Fatto quotidiano. Uno schiaffo alla sinistra che ha sullo sfondo lo scandalo che ha travolto Antonio Panzeri - di Articolo 1 e suo ex fedelissimo - e la sinistra al Parlamento europeo, il cosiddetto Qatargate.

Alla vignetta di Mannelli si aggiunge poi il durissimo editoriale di Marco Travaglio, che scrive: "Ora che finalmente la sinistra riparla di questione morale, nessuno sa più cosa sia", ma, prosegue il direttore, "la spiega in due righe l'articolo 54 della Costituzione: 'I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore'. Nella famosa intervista del 1981 a Scalfari, Berlinguer non parlava di tangenti, ma dell'occupazione partitocratica di tutti i gangli della società per arraffare soldi pubblici".

E così, conclude Travaglio, "ci si scorda persino di chiedere alla Cirinnà da dove vengono i 24 mila euro nella cuccia del cane, perché è tanto brava e ha fatto le unioni civili. Poi un giorno, dopo nove mesi passati a cercare qualcuno pagato da Putin e tre settimane a tuonare contro il tetto al contante della Meloni, arriva un pm belga e trova l'ex segretario della Camera del Lavoro di Milano con le banconote che gli escono pure dalle orecchie. Soldi pubblici? Sì, ma del Qatar".