L'aria che tira, Giovanardi-Telese: "Oscenità, roba da imbecilli". Caos a La7

20 febbraio 2023 a

a

a

"Io voglio baciare in bocca Giovanardi": Luca Telese lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, con chiaro riferimento a quanto successo a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical. Un siparietto, quello avvenuto all'Ariston, che non è piaciuto affatto all'ex ministro, il quale infatti ha presentato un esposto alla Procura. Giovanardi, anche lui in collegamento col talk, ha risposto immediatamente a Telese: "Battute che fanno pena, parliamo di cose serie".

Elodie a Che tempo che fa vestita così: da urlo, lo studio si ferma | Guarda

Poi, concentrandosi su Sanremo, ha detto: "Mentre nel mondo succedevano cose terribili, a milioni di persone è stata proposta una roba da imbecilli. Finché c'è un codice penale... Fate una bella battaglia parlamentare per abrogare l'articolo 528 del codice penale, che colpisce penalmente le recitazioni pubbliche e i pubblici spettacoli teatrali che abbiano carattere di oscenità".

Giovanardi a L'Aria che tira

Renato Zero da Fazio? Il gesto che fa esplodere lo studio: un video clamoroso | Guarda

Secondo l'ex ministro, insomma, il festival di Sanremo non è l'occasione adatta a rappresentazioni di quel tipo: "L'arte ognuno la fa dove vuole privatamente, nei teatri, ma non con i miei soldi, sulla tv di Stato, e non ledendo il comune senso del pudore. È stata una roba non solo oscena ma anche diseducativa perché la sodomizzazione pubblica mimata tra due uomini o tra uomo e donna non può passare sulla tv di Stato. Ora vediamo i magistrati cosa dicono".