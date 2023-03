Vittorio Sgarbi: "La battuta sulle tr***? Mia figlia..."

23 marzo 2023 a

Vittorio Sgarbi è tornato su quanto accaduto a Domenica In, la trasmissione di Rai1 condotta da Mara Venier. Intervistato da Alberto Maggi per affaritaliani.it, il sottosegretario alla Cultura è consapevole di aver sollevato un polverone con la sua battuta volgare sulle ragazze nate nel 2000 che sarebbero “tr***”. Tra l’altro una delle sue due figlie è nata proprio nel 2000: “Mi sono stupito, pensavo fosse nata nel 1999. Le mie figlie sono bellissime, bravissime e intelligentissime. Sono come madri per me”.

“Dovrebbero andare in convento - ha aggiunto Sgarbi - per essere salvate da questo mondo. Il 2000 è uno spartiacque, come la caduta del Muro di Berlino. Ormai è un mondo di disperati, bisessuali, trisessuali e via dicendo. Il nuovo millennio ha portato alla libertà sessuale e a nuovi costumi e questo ha fatto fare alla mia assistente la battute che le nate nel 2000 sono tr***. Battuta che io ho ripetuto, sbagliando, certo, ma in un clima cameratesco”.

Quindi Sgarbi ha riconosciuto l’errore commesso nel salotto della Venier, ma al tempo stesso ciò che ha detto sembra pensarlo. Nonostante ciò, le figlie non si sono arrabbiate con lui: “Assolutamente no. Il clima era festoso, poi in televisione tutto si è schiacciato sulle battute, anche forti, ma sempre con tono scherzoso. Comunque Alba ed Evelina mi hanno totalmente scagionato. Anzi, si sono divertite dicendo che sono i soliti parrucconi che non capiscono che io scherzo. Anche in televisione”.