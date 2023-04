Elsa Fornero: "L'armocromista della Schlein? Ben vengano i nuovi lavori"

29 aprile 2023 a

Si discute della personal shopper di Elly Schlein a In Onda. Tra gli ospiti Elsa Fornero. L'ex ministro, nella puntata di sabato 29 aprile su La7, difende a spada tratta la leader del Pd. Di più, vira il discorso sull'armocromista. "Ben venga - spiega - che ci siano nuove posizioni e che ci siano persone che, magari divertendosi, si guadagnano da vivere così e anche bene". In effetti la consulente d'immagine della segretaria del Pd prende ben 300 euro l'ora. Non due spiccioli, insomma.

Dello stesso parere Achille Occhetto. L'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano ha ricordato il suo scontro in tv con Silvio Berlusconi e la sua sconfitta alle elezioni. Da qui la battuta: "Se non avessi messo quella giacca marrone, il leader di Forza Italia non avrebbe vinto".

A smentirlo però ci pensa Renato Mannheimer. In un servizio il sociologo conferma che molti politici cambiano look. Anche Giorgia Meloni. "Il premier ha cambiato abbigliamento in modo da sottolineare il rigore". A stupirlo è stata invece la Schlein: "Pensavo a un abbigliamento più sbarazzino. In ogni caso - è la conclusione - non fa differenza sui voti". Ma chissà che qualche dem puro di fronte al personal shopper della sua leader non si sia indignato.