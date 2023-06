Sabrina Ferilli, "i traditori mi fanno orrore": la frase che sconvolge gli italiani

25 giugno 2023 a

"I traditori mi fanno orrore": Sabrina Ferilli lo ha scritto ieri in una storia Instagram commentando quanto accaduto in Russia, col tentativo di colpo di Stato da parte della compagnia Wagner di Evgenij Prigozhin, ex fedelissimo di Putin. Nella storia dell'attrice romana si vede anche una dichiarazione fatta ieri dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, ovvero: "La debolezza della Russia è evidente”. Commentando queste parole, la Ferilli ha scritto: "Disse l’uomo più sopravvalutato e foraggiato da mesi con soldi e armi da tutto il mondo. Follia!".

In un'altra storia, poi, l'attrice romana ha commentato la notizia del ritiro di Prigozhin e delle sue truppe dopo aver trovato un accordo grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko. "Scellerati - ha scritto la Ferilli -. Chissà ora consigliati da chi".

Al termine della giornata di ieri, poi, Zelensky è tornato a parlare e ha detto: "Oggi il mondo ha visto che i capi della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Caos completo. Completa assenza di prevedibilità". E ancora: "Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge. La nostra unità, l’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, non importa chi le comanda".