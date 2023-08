Piero Fassino sbertucciato dalla Meli: "Pazzesco, vuole l'aumento!"

04 agosto 2023 a

"È tanto, anche rispetto agli altri parlamenti europei": Maria Teresa Meli, ospite de L'Aria che tira estate su La7, ha detto la sua sugli stipendi dei parlamentari italiani. Negli ultimi giorni, infatti, è scoppiata la polemica dopo che il dem Piero Fassino ha sventolato il suo cedolino alla Camera, suscitando reazioni indignate soprattutto all'interno del suo partito. "Non è mica poco - ha continuato la giornalista del Corriere della Sera -. Stiamo parlando di gente che prende un'indennità per vivere a Roma, indennità che viene data anche ai deputati romani che hanno casa a Roma".

Il problema, secondo la Meli, "è che comunque innanzitutto i parlamentari italiani guadagnano di più rispetto ai francesi, ai tedeschi... E guadagnano molto di più rispetto al reddito medio italiano". La cronista ha voluto chiarire un punto: "È ovvio che è ridicola la storia della casta, una cosa populista e demagogica". Anche se poi ha sottolineato: "Però come gli viene in mente a Fassino di dire quelle cose? Come viene in mente ai parlamentari di chiedersi l'aumento? È pazzesco". Delle uscite che, a detta della Meli, si potevano evitare soprattutto per il momento che sta attraversando il Paese in questo momento.

Qui l'intervento di Maria Teresa Meli a L'Aria che tira