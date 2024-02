Otto e mezzo, Travaglio: "Perché questo voto può essere un ostacolo per la destra"

27 febbraio 2024 a

a

a

"Sono elezioni locali, quindi ha vinto Todde perché è stata ritenuta più adeguata dai sardi a governare la Sardegna. Non è tutta colpa della Meloni": Marco Travaglio lo ha detto in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, riferendosi alle regionali di domenica 25 febbraio. Continuando a parlare della premier, poi, il direttore del Fatto Quotidiano ha aggiunto: "Si aspettava una strada lastricata di successi, una specie di marcia trionfale, fino alle europee di giugno e questo voto seppur regionale è un bell'intoppo, un bell'ostacolo anche perché rischia l'effetto domino su un'altra regione, l'Abruzzo, che va al voto a marzo".

Ospite del talk anche la nuova governatrice sarda, Alessandra Todde, che ha detto: "I cittadini sardi avevano bisogno di un cambiamento". E ancora: "Non credo di avere battuto Giorgia Meloni, ma i sardi soffrono per servizi che non ci sono e lei è venuta a ridicolizzare il fatto che noi avessimo parlato di antifascismo invece di parlare dei problemi della regione". Parlando, invece, della telefonata che le ha fatto nelle scorse ore la premier, la Todde ha rivelato: "Lei mi ha chiamato e abbiamo parlato di dossier urgenti che devono essere chiusi per la Sardegna, io sono la presidente di tutti i sardi ed è importante per me che qualsiasi finanziamento possa arrivare alla mia isola attraverso il governo nazionale".