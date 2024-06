Vittorio Sgarbi, lite al comizio deserto: "Zitto, vattene! Capra!", ecco il video

04 giugno 2024 a

Appena una quindicina di persone per il comizio di Vittorio Sgarbi a Sulmona, in provincia de L’Aquila. Il critico, candidato alle europee con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud, sta girando di comune in comune per la sua campagna elettorale. L’evento organizzato nella cittadina abruzzese non è però andato come sperato: pochissime persone e, fra queste, anche chi era lì per contestarlo.

Ma Sgarbi lo conosciamo, non è uno che le manda a dire: “Stai zitto, vattene! Capra”. Dopo la sfuriata contro il disturbatore, l’appello al voto in pieno stile sgarbiano: "Io voglio entusiasmo, felicità. Non andate a votare se non siete felici".