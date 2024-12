4 di Sera, "quelli che non lavorano": proteste alla Prima della Scala, Bernardini De Pace a valanga

07 dicembre 2024 a

"Il paese reale è quello che è andato alla Scala, quelli che si sono dovuti chiudere in casa per non essere travolti dalle guerre di chi manifesta contro la guerra, il paese reale è quello di noi che stiamo discutendo di quello che è successo oggi, tutto il resto sono quelli che non lavorano": Annamaria Bernardini De Pace lo ha detto in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4 riferendosi alle tensioni che si sono registrate oggi, sabato 7 dicembre, a Milano in concomitanza con la Prima della Scala. Un corteo, in particolare, ha sfilato contro la guerra e contro il ddl Sicurezza.

Diversa l'opinione di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, che durante il talk ha detto: "Già nel '68 i movimenti studenteschi o operai scendevano in piazza il giorno della Prima della Scala, quindi in questo senso a me sembra di rivedere lo stesso film di sempre ma nel bene e nel male. Io direi anche nel bene perché se da una prarte dentro il teatro c'è l'Italia dell'elite fuori c'è un pezzo del Paese che in maniera anche radicale manifesta il proprio dissenso, dobbiamo ringraziare chi scende in piazza e chi ci mette il proprio corpo per manifestare il dissenso".

