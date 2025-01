Giuseppe Cruciani smaschera Augias: "Solo quando vince la destra?"

25 gennaio 2025 a

a

a

"Augias dice che il diritto di voto non è sufficiente e bisogna che i cittadini siano più informati. Guarda caso solo quando vince la destra, considerata ignorante, il dottor Augias si pone questo dilemma”, Giuseppe Cruciani lo ha detto nel corso del suo programma radiofonico, la Zanzara, su Radio24 commentando le ultime dichiarazioni del giornalista a Otto e mezzo su La7.

Quest'ultimo, in particolare, nello studio del noto talk aveva detto: "'Se non mi piaci, non ti voto più' è bello da dire ma difficile da fare perché ormai noi sappiamo che gli strumenti fulminei di indirizzo di voto fanno sì che il diritto di voto da solo non valga tutta la democrazia".

"Il diritto di voto – aveva continuato Augias – va accompagnato a una corretta informazione su come vanno le cose". “La corretta informazione? - ha commentato Cruciani -. Come quella che facevano durante il Covid dove le notizie venivano occultate dai grandi media?”. Poi si è domandato: “Chi decide quale sia la corretta informazione?”. Di qui il dubbio che si invochi un'informazione libera e accessibile a tutti solo quando a governare è la destra. Come se il valore della democrazia assumesse un’importanza diversa quando a vincere non è la sinistra.