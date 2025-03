Lavinia Orefici, il ritratto dell'esperta internazionale di famiglie reali

Lavinia Orefici è una giornalista dal profilo internazionale. Premessa necessaria. Non parliamo, infatti, di una parvenu della professione, mandata allo sbaraglio a provocare Romano Prodi. Sta di fatto che la Orefici, tra l’altro firma anche di Libero, è diventata la giornalista Mediaset al momento maggiormente sulla cresta dell’onda. Tutto a causa del singolare, inatteso contatto con l’anziano ex presidente del Consiglio, al quale la cronista, inviata del programma Quarta Repubblica, ha solo posto una domanda chiara e circostanziata su un tema storico come i contenuti del Manifesto di Ventotene, documento scritto nel 1941 da due intellettuali, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, all’epoca mandati dal regime fascista al confino sull’isola laziale. È chiaro che Lavinia non stava “facendo politica” – furba contromossa puntata alla delegittimazione della collega messa in atto seduta stante dall’ex leader del centrosinistra – ma più semplicemente stava facendo la cronista, quindi formulando quesiti sulla base di quello che accade tutto attorno. Una professione che Orefici, nata nel 1986 ad Arona da due genitori a loro volta giornalisti, esercita dal 2011.

Romano Prodi, FdI spiana la sinistra: "Affetto e aggressione? Se te lo dice è violenza" C'è da registrare un certo imbarazzo della sinistra italiana su Romano Prodi. Le immagini mostrate da Giovann...

Figlia di Antonella Delprino, storica inviata de La Vita in Diretta, e del giornalista sportivo e scrittore Oscar Orefici, scomparso nel 2014, una delle firme più accreditate in materia di Formula 1, prima di approdare a Mediaset Lavinia ha lavorato per SkyTg24 e per la trasmissione DiMartedì di La7. Fin quando non si è trovata a chiedere lumi all’ex presidente della Commissione Europea su uno dei documenti considerato alla base dell’idea di Europa Unita, mai le era capitato di finire al centro di una vicenda rimbalzata sulle prime pagine dei giornali (almeno di quelli che non hanno dovuto attendere l’esame del Var per capire se, come e quante ciocche di capelli il Professore possa aver effettivamente e con quali intenti spostato alla giornalista).

Romano Prodi sconcertante: "Creare un incidente col caso Orefici? Io gioisco" Le immagini parlano chiaro: Romano Prodi ha tirato i capelli a Lavinia Orefici. Il video trasmesso da Di Maretdì ...