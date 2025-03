Littizzetto, Ceccardi attacca: "Cosa deve fare se ha ancora un briciolo di dignità"

Contro di lei si è scagliata anche Susanna Ceccardi, ex-sindaco di Cascina ed europarlamentare per la Lega dal 2019. La Ceccardi, tramite la sua pagina Facebook, ha pubblicato un video in cui invita la Littizzetto a vergognarsi e chiedere scusa: “Offendere i nostri militari non è satira, è vergognoso. Ancora una volta Luciana Littizzetto dimostra il solito disprezzo radical chic per le nostre forze armate, per quegli uomini e donne che ogni giorno servono l'Italia con onore, sacrificio e dedizione. Dire che facciamo "ca*****mo" non è satira, è un insulto vergognoso a chi ha dato la vita per la nostra sicurezza, a chi ha combattuto per la libertà, a chi si è distinto in missioni di pace e operazioni internazionali. Cara Littizzetto, è facile fare ironia da un salotto televisivo strapagato senza mai rischiare nulla, senza mai dover affrontare il pericolo. Io sto con i nostri militari, con i paracadutisti della Folgore, con gli alpini, con i bersaglieri, con ogni singolo soldato che indossa la divisa con orgoglio e chiedo rispetto per loro, anzi lo pretendo".