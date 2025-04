Licia Ronzulli "denuncia" Furfaro: "Tu ridi, sei contro l'Italia!"

"Quando c'è un paziente che è in arresto cardiaco il medico lei lo vede in preda a una crisi di panico o lucido, intento a fare un massaggio cardiaco?", è la contro-domanda della vicepresidente del Senato.

"E' una emergenza vera questa". David Parenzo incalza in studio Licia Ronzulli , senatrice di Forza Italia : il messaggio subliminale del conduttore di L'aria che tira su La7 è chiaro, la colpa dei dazi americani è del governo di centrodestra. Italiano.

Nervi tesi a ReStart, su Rai 3, tra Alessandro Gonzato e Toni Ricciardi. Il giornalista di Libero, in collegamento, non ...

Parenzo non molla la presa: "La situazione è abbastanza impreparata, fino alla settimana scorsa Matteo Salvini diceva che...". E qui la Ronzulli interrompe il conduttore e punta il dito contro Marco Furfaro, esponente del Pd seduto di fronte a lei. La regia pizzica l'uomo della Schlein intento a ridersela sotto i baffi, con fare beffardo.

"Rispondo all'opposizione, questo ghigho che state inquadrando è contro l'Italia. Furfaro, la cosa che mi fa incavolare è che anziché essere tutti dalla stessa parte oggi noi riusciamo a dividerci su una roba che fa male all'Italia. Ti devi vergognare di ridere!".

"No vabbè però", abbozza David difendendo il democratico. "No Parenzo, il ghigno no!", si scalda nuovamente la Ronzulli, che poi ribadirà qualche minuto dopo la sua invettiva anche sulle sue pagine social.