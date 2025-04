L'aria che tira, rissa sui dazi: "Siamo a Scherzi a parte?", caos da Parenzo

Sui dazi rischiano di darsele, economicamente parlando, le superpotenze mondiali, con Unione europea e Cina pronte a ribattere con contro-dazi alle misure introdotte da Donald Trump. Nell'attesa, se le danno (dialetticamente, s'intende) pure i giornalisti italiani divisi sul tema come il giorno e la notte.

Nello studio di L'aria che tira su La7, ospiti di David Parenzo, ci sono Maddalena Loy e Fabrizio Roncone.

Parte la prima: "I dazi che l'America mette all'Italia è una decisione di Trump. Ma voi avete guardato le reazioni, il disastro, la catastrofe... Ma andate a parlare con chi produce. Mobili, vino...". "Sono contenti? - domanda Parenzo -. Sono incaz***i neri!". "Non sono inc***i, stanno dicendo che potrebbe essere una opportunità per valorizzare il Made in Italy - ribatte la Loy - e stanno anche dicendo che siccome noi produciamo beni di valore gli americani continueranno a comprare".