Prodi, dito puntato: "Lei lo crede?", l'ultima vergogna

"La seconda domanda non posso non fargliela, lei lo sa Professore". Quasi si scusa, Corrado Formigli, con il suo ospite Romano Prodi in studio a Piazzapulita, su La7. La domanda ovviamente è quella sull'aggressione verbale, con tanto di tirata di capelli, alla giornalista di Quarta repubblica Lavinia Orefici, "colpevole" di avergli chiesto un commento riguardo alla polemica sul Manifesto di Ventotene.

"Non voglio fare la moviola - premette un assai poco indignato Formigli -, lei crede di essere stato vittima di una trappola, di aver sbagliato e soprattutto si aspettava così tanto rumore?".

"Perché lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Che abbia intimidito?", rintuzza Prodi con un sorriso beffardo. "Io ho risposto a tutto eh, lei quando ha fatto la sua domanda, mi ricordo bene, non gli ha risposto l'interlocutore di destra eh". "No no no - conferma lesto Formigli -, lei dice La Russa? Manco per niente, mi ha portato via la scorta".