Garlasco, "hanno qualcosa in mano?": un'altra bomba

"Non so se Alberto Stasi sia innocente o colpevole, ma forse quel processo e quelle indagini sono state veramente caotiche e per certi versi molto contraddittorie": il giornalista Stefano Nazzi, voce del podcast Indagini, lo ha detto a Timeline su SkyTg24 a proposito del delitto di Garlasco, cioè l'uccisione di Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Unico condannato Stasi, ex della vittima. Mentre nei mesi scorsi la Procura di Pavia ha riaperto il caso mettendo sotto indagine Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

"Riguardo allo spostamento dell’ora della morte, queste indagini sono state un casino all’inizio - ha spiegato Nazzi -. Non avevano fatto i rilievi necessari per arrivare all’ora della morte, vennero fatti una serie di banali errori“. E ancora: "La questione del dna sarà determinante. L’elemento dello scontrino fa venire in mente la vicenda di Erba quando Rosa Bazzi consegnò lo scontrino del fast food”.