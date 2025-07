Garlasco, caccia al movente: dove può arrivare la nuova inchiesta

In questo senso, una considerazione meno scientifica: ma come è possibile che l’assassino di Chiara abbia lasciato una sua traccia così piccola e labile sulla vittima che ha trucidato in modo tanto violento?

Secondo il genetista Carlo Previderé incaricato dai magistrati di Pavia (dunque di parte, meglio ricordarlo), quelle tracce genetiche possono essere attribuite a Sempio, e dimostrerebbero la sua presenza sul luogo del delitto. D’altro canto, il genetista che fece le analisi all’epoca conferma ancora oggi un’altra interpretazione: quei pochi elementi trovati possono sì essere ricondotti a Sempio, ma così come ad altre centinaia di persone, perché non sono sufficienti a identificare con certezza una persona, e comunque potrebbero essere da contatto indiretto (cioè trasferiti toccando qualche oggetto tipo la tastiera del pc). Insomma, questa certo non rappresenterebbe una prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Noi di Libero abbiamo seguito, seguiamo e seguiremo con interesse l’inchiesta sul delitto di Garlasco, anche perché questo giornale è sempre stato convinto che la condanna di Alberto Stasi -16 anni di carcere dopo due assoluzioni - sia arrivata senza prove sufficienti. Quindi, bene che si indaghi per scoprire l’assassino (o gli assassini) di Chiara. Però è necessario arrivare a qualcosa di concreto, di certo. E allora qui di seguito elenchiamo tutti gli elementi emersi fino a questo momento, affiancando da una parte quella che pare essere la tesi della procura, e dall’altra qualche considerazione in senso diverso. Proprio per capire lo stato attuale dell’inchiesta e non rischiare di trasformare Andrea Sempio in un nuovo Stasi.

Molte supposizioni, qualche suggestione, ma finora nessun elemento che veramente abbia dato una svolta a questa indagine bis che, per l’uccisione di Chiara Poggi avvenuta il 13 agosto 2007, ha come indagato Andrea Sempio per concorso in omicidio. Niente che ci porti a una convinzione “oltre ogni ragionevole dubbio”.

LO SCONTRINO

Passiamo, seguendo l’ordine cronologico di questo serial televisivo-giudiziario, a un’altra questione, di cui all’inizio si parlò parecchio: il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, che riporta la data e l’ora dell’omicidio. Sempio lo esibisce come alibi per dimostrare che non era a Garlasco al momento del delitto, e quindi non può essere l’assassino. I pm ritengono “sospetto” che sia stato conservato per un anno e che, per l’appunto, l’abbia tirato fuori solo tempo dopo. La tesi dei magistrati è ormai chiara: quello scontrino (che tra l’altro non ha numero di targa) non sarebbe di Sempio, ma della madre, che sarebbe andata a Vigevano per incontrare un vigile del fuoco suo amico.

Però non c’è evidenza di questo, cioè che fosse della madre e non di Sempio: non è stato dimostrato nulla. Quindi, se da una parte è certo difficile considerarla una prova dell’innocenza di Sempio o un suo alibi, è altrettanto difficile considerarlo, al contrario, un elemento a suo carico.

Arriviamo ora al luogo del delitto. In particolare, all’impronta trovata all’entrata della villetta, la famosa “traccia 10”, quella sulla parte interna della porta d’ingresso, appartenente a una persona finora sconosciuta, non essendo né di Sempio né di Stasi (e ovviamente di nessun componente della famiglia Poggi).

La Procura si diceva convinta che fosse riconducibile all’assassino e, puntando sul fatto che su quell’impronta ci fosse del sangue, riteneva potesse essere la traccia lasciata dal killer che non si era lavato le mani dopo l’omicidio. Le analisi, però, non hanno riscontrato presenza di sangue: allo stato attuale quell’impronta, dal punto di vista processuale, non porta a niente.

Passiamo all’altra famosa “impronta 33”, quella trovata sull’intonaco del muro sulle scale della villetta, in fondo alle qualivenne trovato il corpo della povera Chiara. I carabinieri di Milano nel 2020 si dissero convinti che fosse «logico-fattuale che l’impronta sulla parete delle scale appartenga all’assassino», anche se in effetti non spiegarono perché dovesse essere del killer. Tesi comunque fatta propria anche dalla Procura (che la ritiene attribuibile al nuovo indagato), secondo la quale l’assassino avrebbe gettato il corpo senza vita di Chiara appoggiandosi al muro. Gli accertamenti condotti in passato mostrarono che non c’era sangue, su quell’impronta (ora è una guerra tra periti: quelli della difesa di Stasi insistono sulla possibile presenza di tracce ematiche, quelli di Sempio parlano di sudore). E d’altronde l’intonaco su cui si era impresa non esiste più: analizzato all’epoca, e stato poi evidentemente smaltito. Dunque non è possibile sottoporlo a un’altra analisi, magari con le tecniche odierne: circostanza, questa, che rende anche questa traccia poco utilizzabile dal punto di vista processuale.

Del resto, proprio sul muro di fronte venne rinvenuta l’impronta, ugualmente repertata, del pollice di Marco Poggi, fratello di Chiara, che si trovava in Trentino il giorno del delitto e non era a casa da giorni (cosa che dimostra come quelle impronte sul muro potessero risalire a tempi di molto antecedenti al delitto).

Parliamo ora del “supertestimone” - ogni giallo che si rispetti ha almeno un “supertestimone”, meglio almeno due.

Ecco, un “supertestimone” avrebbe rivelato a un’altra persona (la quale poi l’ha riferito alla trasmissione Le Iene e in seguito è stata sentita in Procura, venendo poi questa persona identificata erroneamente come il “supertestimone”) di aver visto, nei giorni successivi al delitto, una ragazza- e il riferimento neanche tanto velato è a una delle ormai famose gemelle Cappa - buttare una pesante borsa nella roggia. Perché pensare alle cugine di Chiara? Perché quella persona avrebbe visto la ragazza nei pressi della casa della nonna delle Cappa a Tromello, vicino Garlasco. Prima cosa: il vero “supertestimone” è morto, dunque non può confermare nulla di quanto detto dall’altra persona a Le Iene e poi ai magistrati. Secondo: il dragaggio della roggia, giustamente effettuato su ordine degli inquirenti, non ha portato a nulla. Terzo: è poi venuto fuori- e questa mancanza di trasparenza non ha fatto altro che danneggiare l’immagine di chi indaga - che gli attrezzi ritrovati non erano stati ripescati quel pomeriggio nel canale, ma erano stati consegnati di sera agli inquirenti da un egiziano, che li avrebbe trovati in quella roggia nel 2018 (11 anni dopo l’omicidio). E non in una borsa, come indicato dal “supertestimone”. Quindi quello che si ha sono attrezzi trovati in una roggia, senza alcuna corrispondenza con quanto detto dal “supertestimone” che, ripetiamo, è pure morto.