Giorgia Cardinaletti, truffa-choc: "Non sono io"

"NON SONO IO": così la giornalista Giorgia Cardinaletti ha denunciato il furto della sua identità. In una storia Instagram, in particolare, ha spiegato: "Da qualche giorno, attraverso account fake Facebook e Telegram, stanno contattando persone a mio nome per proporre falsi investimenti online con cripto valute. Diffidate e informate la polizia postale attraverso ilcommissariatodips.it/segnalazione”.

Tante le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni a proposito della presenza di falsi account su diverse piattaforme social, creati con il nome della nota giornalista Rai. Questi profili, che sembrano ufficiali ma in realtà non lo sono, vengono utilizzati per promuovere investimenti online legati alle criptovalute. Si tratta di una truffa.