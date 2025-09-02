Emanuele Filiberto in campo? Mannheimer, un sondaggio clamoroso

Emanuele Filiberto pronto a scendere in campo? Dopo aver fondato un movimento politico, Più Italia - nel 2020 - il figlio di Vittorio Emanuele potrebbe dare un grande contributo alla politica. La riprova? Un sondaggio di Renato Mannheimer anticipato dal Giornale. A riguardo i numeri sono chiari: il 90 per cento degli italiani conosce Emanuele Filiberto, il 44 ne dà un giudizio positivo, il 15 pensa che potrebbe dare un contributo positivo al Paese.

Più nel dettaglio il 36 per cento punta sulla politica, il 29 sulla filantropia, solo il 9 pensa allo spettacolo. "Sono contento di quel che emerge dallo studio - spiega il diretto interessato - il mio impegno pubblico viene riconosciuto e premiato. Al momento sono impegnato in tante attività culturali e filantropiche, ma mai dire mai. In futuro potrei anche optare per la politica. Certo, oggi c’è un nuovo rapporto con il Paese, dopo tutto il fango che ci hanno buttato addosso".