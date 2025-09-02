Libero logo
EmilioFede
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Emanuele Filiberto in campo? Mannheimer, un sondaggio clamoroso

martedì 2 settembre 2025
Emanuele Filiberto in campo? Mannheimer, un sondaggio clamoroso

1' di lettura

Emanuele Filiberto pronto a scendere in campo? Dopo aver fondato un movimento politico, Più Italia - nel 2020 - il figlio di Vittorio Emanuele potrebbe dare un grande contributo alla politica. La riprova? Un sondaggio di Renato Mannheimer anticipato dal Giornale. A riguardo i numeri sono chiari: il 90 per cento degli italiani conosce Emanuele Filiberto, il 44 ne dà un giudizio positivo, il 15 pensa che potrebbe dare un contributo positivo al Paese.

Più nel dettaglio il 36 per cento punta sulla politica, il 29 sulla filantropia, solo il 9 pensa allo spettacolo. "Sono contento di quel che emerge dallo studio - spiega il diretto interessato - il mio impegno pubblico viene riconosciuto e premiato. Al momento sono impegnato in tante attività culturali e filantropiche, ma mai dire mai. In futuro potrei anche optare per la politica. Certo, oggi c’è un nuovo rapporto con il Paese, dopo tutto il fango che ci hanno buttato addosso".

Emanuele Filiberto, "Giorgia Meloni mi ha detto sì': l'annuncio è clamoroso

Oggi per i monarchici Emanuele Filiberto dovrebbe essere chiamato "Sua Altezza Reale". Ma se gli si chiede com...

Ma che percezione hanno i nostri connazionali dei Savoia? Il 27 per cento arriva addirittura a dire che la famiglia "è popolare". Per non parlare poi del fatto che solo il 22 per cento dei nostri connazionali osserva con occhio benevolo le altre monarchie europee. Risultato: i Savoia vantano un gradimento in Italia superiore a quello delle famiglie regnanti europee. Si parla di un 30 per cento contro il 22. Che questo possa bastare per convincere Emanuele Filiberto a scendere una volta per tutte in campo?

Numeri che pesano Sondaggio Pd, sprofondo rosso: crollo di oltre 2 punti. Schlein, è finita?

Le cifre Sondaggio Mentana, il Pd sprofonda in un mese: chi sale e chi scende

Numeri, numeri Sondaggi, dove è arrivato FdI e chi crolla

tagemanuele filibertosondaggiorenato mannheimer

Numeri che pesano Sondaggio Pd, sprofondo rosso: crollo di oltre 2 punti. Schlein, è finita?

Le cifre Sondaggio Mentana, il Pd sprofonda in un mese: chi sale e chi scende

Numeri, numeri Sondaggi, dove è arrivato FdI e chi crolla

ti potrebbero interessare

560x373

Sondaggio Pd, sprofondo rosso: crollo di oltre 2 punti. Schlein, è finita?

600x338

Sondaggio Mentana, il Pd sprofonda in un mese: chi sale e chi scende

1400x933

Sondaggi, dove è arrivato FdI e chi crolla

Roberto Tortora
1400x933

Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra