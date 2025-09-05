In Onda, Arditti zittisce Albanese e Aprile: "Noi questo non lo capiamo"

"Nessuno in Europa dice mai una delle cose più evidenti guardando la cartina geografica. Dei quattro confini della Palestina, due con il mare e uno con Israele, il quarto è con l'Egitto. Dal 7 ottobre a oggi l'Egitto ha fatto una grande operazione sul confine: ha moltiplicato a dismisura la dimensione e l'altezza e in termini di sostanza militare il muro che separa il territorio egiziano da Gaza. Da 50 anni tutti i paesi arabi che circondano quel territorio martoriato hanno fatto di tutto per non risolvere mai nessuno dei problemi". "La soluzione non è che i palestinesi vadano in altri paesi arabi", interviene lesta la Aprile. "Non ho detto questo ma in ogni caso, nel dubbio, gli egiziani hanno fatto un muro alto 25 metri". "Vorrei vedere l'Italia se dovesse accogliere i vicini francesi", ironizza ancora la Aprile fingendo di non cogliere il punto della questione.