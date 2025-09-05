In Onda, Arditti zittisce Albanese e Aprile: "Noi questo non lo capiamo"

"Quando dico che c'è un innamoramento per Hamas lo dico perché spesso in Occidente noi tendiamo a guardare quel che succede in Medio Oriente con un occhio spesso ingenuo o figlio di altri percorsi storici e non ci rendiamo conto della posta in gioco reale".
Il giornalista Roberto Arditti, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7, accende il dibattito con Francesca Albanese, la (contestatissima) relatrice speciale alle Nazioni unite per i territori occupati.
"Nessuno in Europa dice mai una delle cose più evidenti guardando la cartina geografica. Dei quattro confini della Palestina, due con il mare e uno con Israele, il quarto è con l'Egitto. Dal 7 ottobre a oggi l'Egitto ha fatto una grande operazione sul confine: ha moltiplicato a dismisura la dimensione e l'altezza e in termini di sostanza militare il muro che separa il territorio egiziano da Gaza. Da 50 anni tutti i paesi arabi che circondano quel territorio martoriato hanno fatto di tutto per non risolvere mai nessuno dei problemi". "La soluzione non è che i palestinesi vadano in altri paesi arabi", interviene lesta la Aprile. "Non ho detto questo ma in ogni caso, nel dubbio, gli egiziani hanno fatto un muro alto 25 metri". "Vorrei vedere l'Italia se dovesse accogliere i vicini francesi", ironizza ancora la Aprile fingendo di non cogliere il punto della questione.
"Dico solo che la reazione del Paese islamico 'amico' più vicino ai 2 milioni di palestinesi martoriati è stato di mettere un muro. Noi in Europa non vedremmo mai una cosa di questo tipo", sottolinea Arditti ridistribuendo le "responsabilità" del dramma palestinese anche all'interno dello stesso mondo arabo.
"Che c'entra con l'occupazione di Israele?", si scalda la Albanese. "E' molto indicativo - replica Arditti -: tutte le grandi nazioni arabe dell'area non solo non vanno in aiuto dei palestinesi, ma ci mettono i muri. Questo noi proprio non riusciamo a capirlo". Tuttavia, in Europa, una larga fetta degli intellettuali e della politica (progressista) preferisce incolpare esclusivamente gli Stati Uniti, i paesi europei e, ovviamente, Israele.
