L'aria che tira, Donzelli lo corregge e Parenzo sbotta

Un ritorno con il botto quello di David Parenzo alla conduzione de L'Aria Che Tira. Nella prima puntata dopo la pausa estiva, quella in onda lunedì 8 settembre, il conduttore è stato protagonista di un acceso botta e risposta con Giovanni Donzelli. Al centro un servizio su Cernobbio e l'opposizione. A detta del deputato alla Camera per Fratelli d'Italia, partito di cui è responsabile nazionale dell'organizzazione, nel servizio era stato trascurato un dettaglio: "Hanno fatto un sondaggio tra gli imprenditori presenti e hanno tutti promosso il governo Meloni addirittura con il 70, l'80 per cento", aggiungendo che il servizio mostrava soprattutto le opposizioni.

"Ci sono tanti spazi in televisione dove si può dire che tutto è magnifico - ha replicato Parenzo -. Tantissimi". Immediata la reazione di Donzelli: "Sono ben felice. Ho dato il mio contributo alla trasmissione". Da qui la conclusione ironica del giornalista: "Grazie. Nuovo autore dell’Area che tira, Giovanni".