L'aria che tira, Alan Friedman? Fango anche sul funerale di Charlie Kirk

Ci risiamo. Alan Friedman, dopo quel tweet su Charlie Kirk - poi cancellato - che aveva scatenato un putiferio, è tornato in televisione per attaccare l'attivista conservatore e naturalmente Donald Trump. Secondo il giornalista americano, è proprio il presidente degli Stati Uniti il responsabile della violenza dilagante in America.
"La violenza che viene dalla destra o dalla sinistra va condannata sempre - ha esordito Friedman a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7 -. Quello che abbiamo visto è un esempio della violenza politica che sta dilagando in tutti gli Stati Uniti. Ci sono estremisti e uccidono diversi politici. Abbiamo visto il Minnesota dove alcuni senatori sono stati uccisi a casa a giugno. Il fatto che Trump poi dice 'Santo subito' a questo che alla fine è stato un propagandista di MAGA molto efficace che racconta il voto dell'elettorato giovane per Trump nelle ultime due elezioni. Un fedelissimo alleato politico".
E ancora: "Questo fa parte del modo in cui Donald Trump non cerca di unire, ma dividere. Trump è un politico divisivo, ma lui vuole solo governare con la sua gente e praticamente dichiarare guerra contro i rivali. Quando i rivali politici vengono considerati nemici di guerra, si scatena la violenza. Tutta la storia di Donald Trump è di osare e aizzare anche la violenza". Ma non è finita, Friedman mette nel mirino anche l'estremo saluto all'attivista Usa: "Il funerale-comizio Maga in Arizona sarà divisivo. Trump stra sfruttando la morte del suo alleato per attaccare la sinistra", conclude Aland Friedman. Già, Charlie Kirk senza pace. Neppure dopo la morte...
