L'aria che tira, Alan Friedman? Fango anche sul funerale di Charlie Kirk

Ci risiamo. Alan Friedman, dopo quel tweet su Charlie Kirk - poi cancellato - che aveva scatenato un putiferio, è tornato in televisione per attaccare l'attivista conservatore e naturalmente Donald Trump. Secondo il giornalista americano, è proprio il presidente degli Stati Uniti il responsabile della violenza dilagante in America.

"La violenza che viene dalla destra o dalla sinistra va condannata sempre - ha esordito Friedman a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7 -. Quello che abbiamo visto è un esempio della violenza politica che sta dilagando in tutti gli Stati Uniti. Ci sono estremisti e uccidono diversi politici. Abbiamo visto il Minnesota dove alcuni senatori sono stati uccisi a casa a giugno. Il fatto che Trump poi dice 'Santo subito' a questo che alla fine è stato un propagandista di MAGA molto efficace che racconta il voto dell'elettorato giovane per Trump nelle ultime due elezioni. Un fedelissimo alleato politico".