Enrico Mentana inchioda la sinistra con una foto: "Negli ultimi tre anni..."

Le rivelazioni dei sondaggi non mentano: il centrodestra continua ad accumulare consensi, il campo largo invece arranca. Nonostante i vari leader del campo progressista - Elly Schlein e Giuseppe Conte su tutti -, si espongano pubblicamente parlando di possibili candidati per succedere a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la realtà fotografata è ben diversa. E l'Italia è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che riguarda tutto il continente europeo. Dalla Germania fino al Regno Unito.
Così Enrico Mentana, storico volto del Tg La7, ha voluto mandare un messaggio ai leader del campo largo. Secondo il giornalista televisivo, non basta aggrapparsi al "vogliamo battere Meloni" per costruire un'alternativa credibile al centrodestra. Insomma, Conte e Schlein sarebbero soltanto degli alleati di circostanza, senza avere una chiara idea di come governare il Paese.
"Piccolo promemoria per le forze del fronte progressista - ha scritto Mentana su Instagram -. Prima che sia troppo tardi non sarebbe il caso di iniziare a discutere su perché gradualmente tutte le formazioni più a destra diventano le più votate o votabili in ognuno dei paesi guida del nostro continente? Visto che la nuova linea in Italia è 'mettiamoci tutti insieme così prendiamo più voti di loro' non sarebbe il caso di affrontare anche la questione dei contenuti grazie ai quali mirate a recuperare più voti? E magari anche dare il via, con soli tre anni di ritardo, alla discussione e all'analisi su perché nelle elezioni 2022 finì così male? In tutti i paesi in cui ci sono state libere elezioni negli ultimi anni - ha concluso Mentana - il tema decisivo è stata l'immigrazione. Avete una linea su questo?".