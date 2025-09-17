Enrico Mentana inchioda la sinistra con una foto: "Negli ultimi tre anni..."

Le rivelazioni dei sondaggi non mentano: il centrodestra continua ad accumulare consensi, il campo largo invece arranca. Nonostante i vari leader del campo progressista - Elly Schlein e Giuseppe Conte su tutti -, si espongano pubblicamente parlando di possibili candidati per succedere a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la realtà fotografata è ben diversa. E l'Italia è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che riguarda tutto il continente europeo. Dalla Germania fino al Regno Unito.

"Piccolo promemoria per le forze del fronte progressista - ha scritto Mentana su Instagram -. Prima che sia troppo tardi non sarebbe il caso di iniziare a discutere su perché gradualmente tutte le formazioni più a destra diventano le più votate o votabili in ognuno dei paesi guida del nostro continente? Visto che la nuova linea in Italia è 'mettiamoci tutti insieme così prendiamo più voti di loro' non sarebbe il caso di affrontare anche la questione dei contenuti grazie ai quali mirate a recuperare più voti? E magari anche dare il via, con soli tre anni di ritardo, alla discussione e all'analisi su perché nelle elezioni 2022 finì così male? In tutti i paesi in cui ci sono state libere elezioni negli ultimi anni - ha concluso Mentana - il tema decisivo è stata l'immigrazione. Avete una linea su questo?".