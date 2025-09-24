Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Francesca Albanese, Italia nel caos e devastazione? "Che emozione..."

di Maria Pia Petrarolimercoledì 24 settembre 2025
Francesca Albanese, Italia nel caos e devastazione? "Che emozione..."

(Ansa)

1' di lettura

"Mi sono molto emozionata a vedere le proteste nel mio Paese, perché sono state qualcosa di nuovo, senza precedenti": a dirlo Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, in una diretta Instagram in collegamento con le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la spedizione diretta a Gaza. Il riferimento della Albanese è a lunedì 22 settembre, quando i pro Pal hanno bloccato l'Italia, con manifestazioni che in alcuni casi, come alla stazione centrale di Milano, sono sfociate in violenti scontri con le forze dell'ordine. 

"Ci sono proteste in strada ogni mese e ogni settimana anche in grandi città come Milano e Roma, con sit-in e blocchi ferroviari e stradali", ha proseguito la Albanese per cui "la cosa più commovente è che le persone che restano bloccate in auto scendono e supportano le proteste. E' un momento che sta unendo l'intera umanità". A seguire anche un appello: "Protestate, i palestinesi vi vedono e alla fine i Governi dovranno seguirvi". Quando i membri della flotta l'hanno ringraziata, la relatrice speciale dell'Onu ha risposto: "Non sono un eroe ma solo una persona perbene che fa quello che ogni persona perbene dovrebbe fare".

Francesca Albanese stravolge il girone dell'Italia al Mondiale

Così come la Russia è stata esclusa ufficialmente dalle competizioni sportive ufficiali, venendo di fatto ...

Riferendosi all'ultimo attacco contro la Flotilla, poi, la Albanese  ha chiesto "un'attenzione e una protezione internazionale immediata", lo ha scritto su X denunciando che "le imbarcazioni sono state colpite con bombe sonore, razzi esplosivi e spruzzate con sostanze chimiche sospette. Le radio sono state disturbate, le chiamate di soccorso bloccate. Giù le mani dalla Flotilla!". 

Francesca Albanese lancia il suo partito pro-Pal

Francesca Albanese ha trovato il suo movimento. Trasversale, internazionale e capace finalmente di incrociare tutti i te...

La protesta Global Sumud Flotilla, presidio davanti a Montecitorio

Mail bombing Farnesina sotto attacco, la firma di un centro sociale: cosa sta succedendo

Nel nome della Flotilla Flotilla, Usb: "Nuovo sciopero a sorpresa, non vi diciamo quando". E Landini si accoda

tag
francesca albanese
pro pal
flotilla

La protesta Global Sumud Flotilla, presidio davanti a Montecitorio

Mail bombing Farnesina sotto attacco, la firma di un centro sociale: cosa sta succedendo

Nel nome della Flotilla Flotilla, Usb: "Nuovo sciopero a sorpresa, non vi diciamo quando". E Landini si accoda

ti potrebbero interessare

960x540

Global Sumud Flotilla, presidio davanti a Montecitorio

4000x2456

Farnesina sotto attacco, la firma di un centro sociale: cosa sta succedendo

3072x2048

Flotilla, Usb: "Nuovo sciopero a sorpresa, non vi diciamo quando". E Landini si accoda

Caterina Spinelli
960x540

Salvini: "Flotilla? Quando ti avvicini a zona di guerra si rischia"