Francesca Albanese, Italia nel caos e devastazione? "Che emozione..."

"Mi sono molto emozionata a vedere le proteste nel mio Paese, perché sono state qualcosa di nuovo, senza precedenti": a dirlo Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, in una diretta Instagram in collegamento con le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la spedizione diretta a Gaza. Il riferimento della Albanese è a lunedì 22 settembre, quando i pro Pal hanno bloccato l'Italia, con manifestazioni che in alcuni casi, come alla stazione centrale di Milano, sono sfociate in violenti scontri con le forze dell'ordine.

"Ci sono proteste in strada ogni mese e ogni settimana anche in grandi città come Milano e Roma, con sit-in e blocchi ferroviari e stradali", ha proseguito la Albanese per cui "la cosa più commovente è che le persone che restano bloccate in auto scendono e supportano le proteste. E' un momento che sta unendo l'intera umanità". A seguire anche un appello: "Protestate, i palestinesi vi vedono e alla fine i Governi dovranno seguirvi". Quando i membri della flotta l'hanno ringraziata, la relatrice speciale dell'Onu ha risposto: "Non sono un eroe ma solo una persona perbene che fa quello che ogni persona perbene dovrebbe fare".