Lilli Gruber e la rissa con Fini, altro veleno: "Prima della puntata..."

"Perché Giorgia Meloni non fa conferenze stampa in cui si confronta con i giornalisti? Matteo Renzi si confrontava con la stampa": Lilli Gruber all'attacco contro la presidente del Consiglio. Ospite nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato del confronto tra politica e giornalismo. Con il conduttore che ha aggiunto: "Anche Berlusconi". "Sì, in campagna elettorale faceva un po' poco ma insomma...", ha precisato la giornalista.
E Formigli ha proseguito: "Non siamo mai arrivati a un'allergia così forte per le domande come adesso". "Anche in Parlamento c'è questa allergia perché non rispondono neanche alle forze dell'opposizione", ha sottolineato la Gruber. A quel punto il conduttore di PiazzaPulita ha fatto riferimento a un episodio avvenuto di recente a Otto e mezzo, la trasmissione della Gruber su La7: "Ma c'è anche nel tuo studio, perché pure Gianfranco Fini è diventato allergico alle domande".
"È diventato allergico in puntata, perché per la verità è stato gentilissimo sia prima che dopo", ha precisato la giornalista. E Formigli ha chiosato: "Ormai si questiona sempre la domanda invece di pensare alla risposta, come se le domande non fossero tutte lecite".
