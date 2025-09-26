Lilli Gruber e la rissa con Fini, altro veleno: "Prima della puntata..."

Libero logo
di Maria Pia Petrarolivenerdì 26 settembre 2025
(PiazzaPulita, La7)

"Perché Giorgia Meloni non fa conferenze stampa in cui si confronta con i giornalisti? Matteo Renzi si confrontava con la stampa": Lilli Gruber all'attacco contro la presidente del Consiglio. Ospite nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato del confronto tra politica e giornalismo. Con il conduttore che ha aggiunto: "Anche Berlusconi". "Sì, in campagna elettorale faceva un po' poco ma insomma...", ha precisato la giornalista. 

E Formigli ha proseguito: "Non siamo mai arrivati a un'allergia così forte per le domande come adesso". "Anche in Parlamento c'è questa allergia perché non rispondono neanche alle forze dell'opposizione", ha sottolineato la Gruber. A quel punto il conduttore di PiazzaPulita ha fatto riferimento a un episodio avvenuto di recente a Otto e mezzo, la trasmissione della Gruber su La7: "Ma c'è anche nel tuo studio, perché pure Gianfranco Fini è diventato allergico alle domande".

"È diventato allergico in puntata, perché per la verità è stato gentilissimo sia prima che dopo", ha precisato la giornalista. E Formigli ha chiosato: "Ormai si questiona sempre la domanda invece di pensare alla risposta, come se le domande non fossero tutte lecite". 

"Cos'è successo in studio con Fini": l'intervento della Gruber a PiazzaPulita, guarda qui il video

