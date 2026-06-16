Otto e Mezzo, Cacciari contro il patentino-antifascista: "Idiozia, se mi chiedono di firmarlo..."

Nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, su La7, si è parlato della richiesta degli organizzatori della fiera Più libri più liberi, i quali vorrebbero limitare l'accesso all'evento esclusivamente alle case editrici che firmano una sorta di "patentino antifascista". In collegamento con lo studio di Lilli Gruber, c'è Massimo Cacciari, che già nei giorni scorsi aveva duramente criticato l'iniziativa definendola "un delirio e una follia".
Interrogato nuovamente sulla questione, il filosofo ha ribadito la sua posizione: "Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo? La mia opinione è che è ridicola la posizione della Meloni esattamente come è ridicola la richiesta del patentino antifascista. Non è antifascista chi firma patentini, lo è in quello che fa, in quello che ha fatto. Se mi chiedono di firmare un patentino per andare al festival di Roma, non ci vado. Se Adelphi firma il patentino, io non solo non vado a Roma, ma smetto di pubblicare con loro. Non scherziamo, ma che idiozia è? Ma che scandalosa idiozia è il patentino? Fa senso soltanto parlarne".
Massimo Cacciari contro la sinistra: "Patentino antifascista? Delirio e follia, si sono bevuti il cervello"Continua a far discutere il patentino antifascista richiesto dalla fiera "Più libri più liberi"....
E ancora: "Altra cosa. A casa mia invito che voglio. Allora, gli organizzatori di questo festival sono padroni visto che è casa loro di invitare chi vogliono, ma non invitano con il patentinto viva Dio! Ma che roba è dai... Fa schifo! A me non l'hanno mai chiesto. Sono andato milioni di volte. E neanche agli editori, a nessun editore è stato mai chiesto". Già ieri, 15 giugno, Cacciari si era fortemente schierato contro la richiesta degli organizzatori della fiera: "Penso - aveva detto - si siano bevuti il cervello, chiedono di firmare una dichiarazione come quella in cui dichiari di non essere mafioso. Una dichiarazione di questo genere supera ogni limite, tra poco dovremo firmare le dichiarazioni per dire che si è contro Putin o contro Trump"
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