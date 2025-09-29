Beatrice Venezi, che vergogna il tiro al piccione

Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra di fama. Dopo l’inarrivabile Riccardo Muti, la signora è probabilmente la bacchetta più nota al grande pubblico ma questa è una colpa anziché un merito agli occhi di chi la contesta, la definisce «influencer» e sostiene che «l’arte non è intrattenimento». È stata nominata direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia dal sovrintendente, Nicola Colabianchi, che ha lasciato troppo a lungo il posto scoperto ed è stato poi costretto a una scelta rapida, senza confrontarsi con l’orchestra e i sindacati, come aveva invece promesso loro. Venezi è anche giovane, bella, di simpatie meloniane dichiarate e coraggiose, visto l’ambiente in cui opera, nonché figlia di un ex dirigente di Forza Nuova. È quindi oggetto di mal celata invidia e astio partigiano da parte degli orchestrali, sconosciuti quanto virtuosi operai del pentagramma che si fregiano del titolo di professore e la rifiutano per un misto di ideologia becera e sessismo tossico, giudicandola non alla loro altezza. La bocciano senza averci mai lavorato insieme, per pregiudizio, antipatia o per sentito dire. In più argomentano la loro ribellione con falsità, come che il teatro non è abituato a direzioni così giovani e che la acerba non avrebbe adeguata esperienza internazionale. Tuttavia dal 2011 al 2014 il teatro aveva un direttore, Diego Matheuz, che al momento della nomina aveva 27 anni, ma era sponsorizzato da Claudio Abbado, e Beatrice ha diretto al Coliseo di Buenos Aires, all’Holland Park di Londra, alla Filarmonica giapponese, in mezzo mondo e mezza Italia.

PRETESTO

Il pretesto è la tutela dell’arte, il che rende la loro posizione insindacabile ai più. A contestare il giudizio dovrebbe essere il sovrintendente, che ha scelto la direttrice e ne capisce, ma Colabianchi, dopa aver pasticciato, sembra in balia degli eventi. Dopo averla nominata in un modo che pare fatto apposta per bruciarla, l’uomo si «scusa per la decisione presa con urgenza», fa una difesa d’ufficio della prescelta, chiede di «darle un’occasione», giura che «non aprirà la stagione». Insomma, la delegittima anziché aiutarla; forse per salvarsi, forse perché anche lui non gradisce in Laguna qualcuno che possa offuscarlo. Ne consegue inevitabilmente che i giornali più o meno antipatizzanti verso il governo intingono il biscotto nella vicenda con voracità, dipingendo l’episodio come un caso di ingerenza del potere nell’arte, senza indagare se questo sia vero e sorvolando sul fatto che, nel caso, non sarebbe certo la prima volta.