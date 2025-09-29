Beatrice Venezi, lezione del padre alla sinistra: "Chi è contro mia figlia"

La storia della rivolta contro la nomina di Beatrice Venezi al teatro La Fenice di Venezia sta assumendo contorni grotteschi. Un immotivato astio spinge le maestranze e tutto il personale del teatro a chiedere la rimozione della Venezi.

E così arriva lo sfogo di Gabriele Venezi, padre di Beatrice, immobiliarista, un passato da dirigente nazionale di Forza Nuova, oggi direttore editoriale del giornale online Lucca Times, in merito alle polemiche che si sono scatenate dopo la nomina della figlia a direttrice musicale della Fenice di Venezia: "Non tocca ai sindacati giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta. Del resto sono gli stessi che, prima di mia figlia, hanno contestato Chung Myung-whun come direttore d'orchestra", piega alla Stampa. "Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio passato - prosegue -. Eppure io ho smesso di fare politica attiva da 15 anni, anche per evitare che fosse d'ostacolo alla sua carriera".