Paragone: "Telese ce l'ha con me perché ho difeso Capezzone"

di
lunedì 6 ottobre 2025
"Ora il buon Luca Telese ce l'ha con me per il video che ho fatto ieri, che tra l'altro sta andando benissimo. In quel video io prendevo le difese di Daniele Capezzone, attaccato duramente da Luca Telese": Gianluigi Paragone lo dice in un filmato su TikTok, riferendosi allo scontro tra i due giornalisti a Omnibus su La7. 

"Luca Telese gli dice 'stai a cuccia' - spiega Paragone -. Capezzone, invitato in una trasmissione, stava cercando di spiegare i presunti finanziamenti di Hamas alla Flotilla. E più lui cercava di citare anche fonti estere, e più a un certo punto Telese si arrabbia, si alza in piedi, diventa lui il conduttore di una trasmissione di cui non è conduttore e cerca di zittire il buon Capezzone. Questa è la modalità attraverso la quale i protagonisti delle parrocchiette tentano di censurare, di imbavagliare coloro che la pensano diversamente. Luca Telese è tra questi. Ecco i signori della parrocchietta, quelli che vogliono censurare, poi parlano di democrazia". 

