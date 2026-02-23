Luca Telese, "Fardelli d'Italia" e Meloni che vota No: che figuraccia...

Un tweet con il volto sorridente di Giorgia Meloni, con accanto il simbolo di Fratelli d’Italia, e poi lo slogan: «No ai giudici politicizzati. Vota No!».

Poi Luca Telese, giornalista, conduttore de La 7, ha scritto: «Lo stesso errore di Renzi, nel 2016: “Politicizzare” un quesito, ribaltando totalmente la strategia dei professoroni pensosi e delle disquisizioni giuridiche. Vedremo l’effetto, secondo me non paga». Un tweet incorso nel fact checking dei lettori: «L’immagine è chiaramente falsa. Il logo è chiaramente errato e satirico, c’è scritto Fardelli d’Italia e non Fratelli d’Italia».

Subito dopo la pubblicazione del tweet, infatti, i commenti sono stati impietosi: «È un falso, Luca»; «Ma ti rendi conto che rilanci un fake? Stai raschiando il fondo»; «Fardelli d’Italia. Cioè lei fa un post su un palese fake??? Suvvia». Telese l’ha buttata sulla provocazione: «Ma ci fate o ci siete?»; «e secondo te può essere vero la Meloni per il No?»; «ma siete davvero così scemi o cosa?». Insomma, il giornalista ha cercato di salvarsi affermando di aver consapevolmente utilizzato un’immagine falsa: «È dichiaratamente una parodia, sveglia!».

Spiegazione che non ha convinto i lettori: «Peccato che tu abbia fatto un post serio. Sveglia!»; «e dove lo hai “dichiarato” (del fake)? Parlando di Renzi e dell’errore di politicizzare un referendum?».