Beatrice Venezi, l'Italia dell'insulto contro il direttore d'orchestra

C’è qualcosa di irresistibilmente triste — e al tempo stesso tragicomico — nel florilegio di insulti che in questi giorni si è abbattuto su Beatrice Venezi. Un penoso teatrino che ricorda più la fiera del rancore che un dibattito culturale. Si va dall’«impostora» al «fenomeno mediatico da reality», fino alle perle più raffinate del web: «dirige come una maestra d’asilo con la bacchetta magica» o «è la Barbie del podio». E come sempre accade, più l’insulto è rozzo, più viene condiviso con soddisfazione da chi non ha mai impugnato una bacchetta in vita propria. Dietro il sarcasmo e la violenza verbale si nasconde il vecchio vizio italiano: l’insofferenza per chi riesce. Perché la Venezi, che piaccia o meno, ha saputo costruirsi un’immagine riconoscibile, parlare ai media e far arrivare la musica classica anche a chi non la frequenta. È questo, non altro, il suo “reato”: aver reso popolare ciò che molti vorrebbero restasse confinato alle élite.

È sui social che esplode il florilegio dell’odio, un piccolo bestiario di commenti che racconta più dei loro autori che della destinataria: «Incapace», «inadatta», «non è un direttore d’orchestra», «senza esperienza». Qualcuno aggiunge, con spirito da bar dello sport: «Però il culo non è male». Altri, più raffinati, la mandano «a fare in culo» direttamente, dandole della «raccomandata». C’è chi ironizza con soprannomi d’autore — “Bacchetta Nera”, coniato da D’Agostino — e chi arriva a evocare la battuta “Morte a Venezi”, parafrasando Visconti, trovando pure un critico musicale che replica: «No, non morta? Viva ma privata della sua bacchetta». E non mancano gli attacchi collaterali, come quello all’avvocato che la difende, subito bollato come «l’avvocato dei mafiosi».