Paolo Sottocorona, il dolore di Flavia Fratello: cosa c'è dietro questa foto

Flavia Fratello, giornalista di La7, ricorda Paolo Sottocorona, il meteorologo della stessa rete televisiva scomparso ieri all'età di 77 anni. E lo fa con un post su Facebook in cui racconta un aneddoto di qualche anno fa: "La mattina del 26 febbraio 2018, un lunedì, Roma si risvegliò sotto la neve. Prevista, annunciata, era caduta copiosa durante la notte. A quell'evenienza mi ero dunque preparata per tempo: sveglia puntata alle 3.30 del mattino, stivali bassi con carrarmato sotto, colbacco rimediato in un viaggio a Mosca e piumino. Sapevo che sarei dovuta andare al lavoro a piedi, circa 5 chilometri di strada, perché Roma è bellissima ma Roma e la neve sono due realtà inconciliabili. Soprattutto se al lavoro devi andarci presto, molto presto. Anche Paolo ovviamente si era organizzato, lui che spessissimo arrivava in moto a LA7 quella mattina prese un fuori strada e si mise in marcia".

"Arrivammo praticamente insieme e ci accorgemmo subito che eravamo in pochi, come un gruppo di naufraghi sopravvissuti ad una tempesta - ha proseguito la giornalista -. Non c'erano truccatore e parrucchiere né guardaroba, mancavano almeno un paio di cameraman, i tecnici della regia e la produzione. Ma alla Rai andò ancora peggio e a loro la trasmissione saltò. Noi invece riuscimmo a dare il buongiorno come sempre. Paolo per celebrare l'avvenimento volle farsi questa foto, la scattò la guardia notturna". E, allegata al post, c'è proprio quella foto: i due posano insieme davanti al centro di produzione sotto una fitta nevicata.