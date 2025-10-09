Paolo Sottocorona, il dolore di Flavia Fratello: cosa c'è dietro questa foto

Flavia Fratello, giornalista di La7, ricorda Paolo Sottocorona, il meteorologo della stessa rete televisiva scomparso ieri all'età di 77 anni. E lo fa con un post su Facebook in cui racconta un aneddoto di qualche anno fa: "La mattina del 26 febbraio 2018, un lunedì, Roma si risvegliò sotto la neve. Prevista, annunciata, era caduta copiosa durante la notte. A quell'evenienza mi ero dunque preparata per tempo: sveglia puntata alle 3.30 del mattino, stivali bassi con carrarmato sotto, colbacco rimediato in un viaggio a Mosca e piumino. Sapevo che sarei dovuta andare al lavoro a piedi, circa 5 chilometri di strada, perché Roma è bellissima ma Roma e la neve sono due realtà inconciliabili. Soprattutto se al lavoro devi andarci presto, molto presto. Anche Paolo ovviamente si era organizzato, lui che spessissimo arrivava in moto a LA7 quella mattina prese un fuori strada e si mise in marcia".
"Arrivammo praticamente insieme e ci accorgemmo subito che eravamo in pochi, come un gruppo di naufraghi sopravvissuti ad una tempesta - ha proseguito la giornalista -. Non c'erano truccatore e parrucchiere né guardaroba, mancavano almeno un paio di cameraman, i tecnici della regia e la produzione. Ma alla Rai andò ancora peggio e a loro la trasmissione saltò. Noi invece riuscimmo a dare il buongiorno come sempre. Paolo per celebrare l'avvenimento volle farsi questa foto, la scattò la guardia notturna". E, allegata al post, c'è proprio quella foto: i due posano insieme davanti al centro di produzione sotto una fitta nevicata.
Paolo Sottocorona, il retroscena di Angelicchio: "Non tutti lo sanno"Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti di stucco quella di Paolo Sottocorona. A darne il triste annuncio è s...
"Scherzavamo fra di noi: 'sembriamo sul set del Dottor Zivago', 'no, tu sembri Indiana Jones e io una scappata di casa'. Avevamo fatto tanti progetti insieme, nessuno concretizzato ma erano scuse per chiacchierare forse, perché andare d'accordo con Paolo era facile, facilissimo. Un signore", ha chiosato la Fratello.