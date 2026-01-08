Paolo Sottocorona, chi raccoglie la sua eredità a La7

Nuovo meteorologo a La7 dopo la scomparsa di Paolo Sottocorona, un esperto del tempo per tanti anni alla guida del meteo dell'emittente. Un meteorologo dotato di garbo e umanità che sarà difficile dimenticare. A comunicare le previsioni del tempo ai telespettatori sarà ora Paolo Corazzon, come annunciato questa mattina nella prima edizione del TgLa7.

"Che piacere e che emozione", ha detto Corazzon in collegamento col Tg. Il volto noto del meteo in tv, poi, ha speso parole di stima per il suo predecessore e in generale per il suoi "maestri". "È trent'anni che faccio questo lavoro, sono cresciuto con il colonnello Bernacca, il generale Barone e poi con il colonnello Giuliacci che mi ha insegnato questo mestiere prendendomi per mano, e Paolo Sottocorona che resta e resterà sempre uno dei grandi nomi della meteorologia italiana e della comunicazione della meteorologia", ha detto. Le sue previsioni meteo per La7, basate sul lavoro dell'istituto 3Bmeteo, inizieranno lunedì 12 gennaio. "Siete in buone mani", ha fatto sapere l'esperto.