Massimo Lovati, una sconcertante difesa sull'alcol: "È vero, bevo. Ma..."

Travolto dalle polemiche per il video diffuso da Fabrizio Corona e indagato per diffamazione dopo aver definito l’inchiesta del 2017 sul delitto di Garlasco "una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Alberto Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna di Sempio" – querela firmata da Angelo Giarda, ex legale di Stasi – Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, torna a parlare in un’intervista concessa oggi, domenica 12 ottobre, al Corriere della Sera.

Un colloquio che arriva mentre il suo assistito si prende “qualche giorno per decidere” se confermarlo o meno, il tutto alla luce degli ultimi sfondoni (conditi anche da qualche insulto rivolto proprio alla famiglia Sempio) “Vedremo. Intanto - ride Lovati - stasera sono a ritirare una targa come ambasciatore di pace. Ciò dimostra che sono una persona pacifica”, sostiene. Dunque i dettagli del faccia a faccia avuto con Sempio: “Solo lui e Angela Taccia”. E precisa: “Ma no. Abbiamo parlato un po’ di tutto. Abbiamo messo i puntini sulle i e lui si è riservato se confermarmi”.

Il legale si tormenta per le critiche ricevute e di fatto scarica tutto su Fabrizio Corona: “Tutto è collegato al trappolone in cui sono caduto e la bufera che ne è venuta fuori dopo il video di Corona”. Sulla vicenda, Lovati ammette: “È vero, ho peccato di grande ingenuità. In estate lui mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi di fantasia. Mi diceva 'adesso non vanno più di moda Fedez, la Ferragni, Belen, ma personaggi come te o De Rensis'. Doveva essere una sorta di fiction con protagonista un certo Gerry la rana, nei panni di un avvocato senza scrupoli, sopra le righe, faccendiere, dedito all’alcol e al gioco d’azzardo".

Lovati spiega di aver accettato con qualche dubbio: “Non è che l’idea mi convincesse del tutto, ma ho detto proviamo. Lui mi diceva 'tu sei il personaggio principale. Sei Gerry la rana' e comincia a riprendere casa, il letto, il frigo vuoto. È stato da me fino alle sei del mattino”, ammette Lovati, che conferma come durante quell'incontro abbia bevuto molto. E certo, sì, "credo proprio che Sempio l'abbia presa male". Non ci sono dubbi, considerando che potrebbe sollevarlo dall'incarico. E, per ultimo, Lovati torna ancora sull'alcol (è stato visto bere vino rosso anche durante altre trasmissioni televisive): "È vero, io bevo. Ma sia chiaro: io l'alcol lo sopporto bene", conclude Massimo Lovati. Parole che, per certo, sono destinate a far discutere.

