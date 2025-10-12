Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Francesco Albanese insulta chi la critica sull'attacco ai napoletani: "4 minus habentes"

di Andrea Carrabinodomenica 12 ottobre 2025
Francesco Albanese insulta chi la critica sull'attacco ai napoletani: "4 minus habentes"

(Ansa)

1' di lettura

"A Napoli. Ma solo per l'amore che ti porto. Come è possibile che la manipolazione da parte di quattro minus habentes, di una battuta che era finalizzata a pizzicare i fratelli e sorelle milanesi (che 'escono all'una di notte in un giorno lavorativo per la Palestina'), viene presa come un'offesa a voi napoletani?".

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, interviene dopo le sue parole di qualche giorno fa legato a un paragone tra i napoletani e i milanesi. Una dichiarazione finita al centro delle polemiche con la richiesta, avanzata da Fi, di revocarle la cittadinanza onoraria che Napoli sta per concederle.

Francesca Albanese insulta i napoletani: "Non si svegliano presto"

Non poteva mancare l'ennesima polemica firmata Francesca Albanese. La relatrice all'Onu di fatto è stata ...

"Ma pensateci - ha proseguito Albanese -, io che mi dico sempre fiera meridionale, irpina, campana prima che italiana, potrei mai offendere la mia terra? Mi sa che nei trappoloni che tendino a me ci cadete in troppi. E questo non lo dico perché io ho il dogma dell'infallibilità, e se sbaglio so scusarmi. Ma perché in questo mondo pericoloso solo l'amore ci salverà. Per altro, quando descrivo la popolazione di Gaza, l'elegia della sua gente e la sua propensione alla poesia e alla melodia della vita, la descrivo spesso come 'i napoletani di Palestina' C'amm capit' mo?".

Francesca Albanese insulta i napoletani? Chi la porta in tribunale

"Questo è il primo genocidio in cui io vedo un moto popolare di sdegno, che si sta facendo massa critica e c...

Il delirio Albanese: "Nel piano di pace per Gaza ci sono troppi assenti"

Lady Onu resta sola Francesca Albanese spianata dalla Sardoni a In altre parole: "Mi dà fastidio"

Francesca Albanese, Salvini picchia duro: "Spero che l'Onu la licenzi domani mattina"

tag
francesca albanese

Il delirio Albanese: "Nel piano di pace per Gaza ci sono troppi assenti"

Lady Onu resta sola Francesca Albanese spianata dalla Sardoni a In altre parole: "Mi dà fastidio"

Francesca Albanese, Salvini picchia duro: "Spero che l'Onu la licenzi domani mattina"

ti potrebbero interessare

1280x720

Albanese: "Nel piano di pace per Gaza ci sono troppi assenti"

Redazione
949x455

Francesca Albanese spianata dalla Sardoni a In altre parole: "Mi dà fastidio"

Redazione
1920x1080

Francesca Albanese, Salvini picchia duro: "Spero che l'Onu la licenzi domani mattina"

Redazione
2301x1095

Matteo Renzi, la profezia su Giorgia Meloni: "2027 ancora premier, 2029 al Quirinale"

Andrea Tempestini