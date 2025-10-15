Garlasco, "pizzino" di Lovati a Sempio: "Se mi chiamano, parlo"

Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio. Il clamore mediatico sollevato da alcune sue dichiarazioni hanno portato l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a prendere le distanze. Una decisione che il legale non ha preso benissimo. "Sono un po' amareggiato - ha ammesso ai microfoni di MattinoCinque, ma penso già al mio prossimo caso". A ogni modo su Sempio Lovati non cambia idea: "Sono sempre convinto che sia innocente e che possa essere prosciolto. Se dirò cose che non potevo dire? C'è il segreto professionale...".

Eppure non è escluso che il legale, con tutte le bizzarre teorie raccontate in questi mesi, possa essere ascoltato dalla Procura come persona informata. "Se mi chiameranno dirò quello che so, anche su Venditti. Penso però che quell'inchiesta sia ridicola", afferma senza mezzi termini prima di focalizzarsi sui suoi prossimi impegni. Tra questi l'operazione ai denti che dovrà fare in Albania: "Partirò domani, sono settimane che non posso mangiare. Il mio errore? Il modo in cui mi pongo. Non penso mi radieranno. Ora vado a rifarmi i denti".