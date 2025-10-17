Antonio e Giampaolo Angelucci: "La più sentita solidarietà a Sigfrido Ranucci"

L’On. Antonio Angelucci e il Presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci, esprimono la loro più sentita solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave e aberrante episodio di cui è stato vittima. “Ogni atto di violenza o intimidazione nei confronti di chi esercita il diritto di cronaca” dichiarano “rappresenta un inaccettabile attacco non solo alla persona, ma ai principi di libertà e democrazia che devono sempre ispirare il confronto civile. La violenza e l’odio non possono mai trovare spazio nel dibattito pubblico. A Ranucci va la nostra solidarietà personale e l’auspicio che episodi così gravi non si ripetano più in un Paese che deve fondarsi sul rispetto reciproco e sulla libertà di espressione alla base della nostra democrazia”.