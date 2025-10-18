4 Di Sera, la sparata di Caprarica: "Meloni non è entrata nel suo ruolo"

Nonostante Giorgia Meloni sia al governo da tre anni, per Antonio Caprarica non è entrata pienamente nel suo ruolo. Lo dice a 4 Di Sera Weekend, dove il giornalista commenta: "La presidente del Consiglio è un'efficace polemista. Purtroppo ancora non riesce a entrare pienamente nelle vesti del suo ruolo".

Il motivo? "Un presidente del Consiglio non è più un capo fazione. Certo, è la guida di un partito ma ha un dovere di rappresentanza nazionale. Non può mai dimenticare il peso del ruolo e il compito... Una cosa è la polemica politica, tutt'altra cosa è quando invece - e qui è l'errore della Meloni - l'arroganza che manifesta nei confronti delle forze delle opposizioni. Lei essendo il capo del governo ha un potere enorme rispetto a quello delle opposizioni".