4 Di Sera, la sparata di Caprarica: "Meloni non è entrata nel suo ruolo"

Nonostante Giorgia Meloni sia al governo da tre anni, per Antonio Caprarica non è entrata pienamente nel suo ruolo. Lo dice a 4 Di Sera Weekend, dove il giornalista commenta: "La presidente del Consiglio è un'efficace polemista. Purtroppo ancora non riesce a entrare pienamente nelle vesti del suo ruolo".
Il motivo? "Un presidente del Consiglio non è più un capo fazione. Certo, è la guida di un partito ma ha un dovere di rappresentanza nazionale. Non può mai dimenticare il peso del ruolo e il compito... Una cosa è la polemica politica, tutt'altra cosa è quando invece - e qui è l'errore della Meloni - l'arroganza che manifesta nei confronti delle forze delle opposizioni. Lei essendo il capo del governo ha un potere enorme rispetto a quello delle opposizioni".
La colpa del premier a detta di Caprarica? Aver risposto a Elly Schlein. "Vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", ha scritto Meloni dopo che la leader del Pd era arrivata a dire: "La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo. La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. E nello stesso tempo - affermava - in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d'inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua".
