Feltri smonta Schlein: "Non solo politica, cosa c'è dietro gli attacchi a Meloni"

domenica 19 ottobre 2025
L'affondo di Elly Schlein contro Giorgia Meloni? Nulla di nuovo. A dirlo è Vittorio Feltri che, ospite di 4 Di Sera, interviene sulle parole pronunciate dalla leader del Pd ad Amsterdam. "Non è una novità, lo ha fatto altre volte magari con toni più sommessi... Ma ogni volta che parla della Meloni, la insulta". Per il fondatore di Libero "non c'è di mezzo solo la politica, ma anche una vanità personale. La cosa non mi stupisce anche se è molto sgradevole". E sulla democrazia a rischio citata dalla dem, Feltri non ha dubbi: "È una follia, la democrazia non è a rischio. Non c'è nessun governo di destra-destra, c'è un governo di destra".

Il riferimento di Feltri è alle parole della leader del Pd che hanno scatenato non poco polverone. "La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo. La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. E nello stesso tempo - affermava la Schlein al congresso del Pse - in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d'inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua".

Inutile dire che le dichiarazioni hanno subito visto la replica piccata della premier: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare". 

