Laura Pausini rompe il silenzio: "Zio, tu sai. Io so"

Laura Pausini ha rotto il silenzio dopo la tragica morte dello zio Ettore Pausini, 78 anni, investito e ucciso mentre era in bicicletta alle porte di Bologna il 2 novembre. Il conducente, un 29enne, era fuggito ma si è poi costituito, chiedendo perdono alla famiglia.Il funerale si è tenuto sabato 8 novembre alla Certosa di Bologna, in forma laica. Presenti il padre della cantante Fabrizio, la sorella Silvia e la figlia della vittima Sabrina; assente Laura, in tour all’estero. "Siamo qui per dimostrare il nostro affetto", hanno detto i familiari.Nei giorni precedenti avevano fatto rumore le parole dure di Sabrina sui social (poi cancellati): "La nostra parentela con Laura e quel lato familiare è stata sempre sulla carta, non li voglio al funerale".