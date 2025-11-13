Garlasco, sfuriata di Gallo contro Lovati: "Scoperto ora"

Massimo Lovati fa ancora discutere. Accade a Ore 14 dove Fabrizio Gallo, difensore dell'ex legale di Andrea Sempio, ha scoperto in tempo reale che il suo assistito avrebbe ricevuto un invito a comparire in Procura a Brescia e che avrebbe nominato un portavoce. Uno scoop anticipato da Chi l'ha visto e riferito dal conduttore Milo Infante allo stesso Gallo che non ne sapeva nulla.

Immediata la reazione infastidita dell'avvocato che ha tentato di contattare in diretta il suo assistito per un chiarimento, senza riuscirci. "Serve rispetto per il lavoro che sto facendo – ha dichiarato – io vorrei essere avvertito di queste cose. Se non mi chiariscono questa cosa tolgo il disturbo, ho altre cose da fare al mio studio. Io metto la faccia con chi ne vale la pena. Non sono un pupazzo". Il legale ha aggiunto che nella notte avrebbe ricevuto un messaggio da Lovati, intorno alle 4:30, in cui il suo assistito chiedeva di parlargli. "Verificheremo ora quello che è successo e chi è questo nuovo soggetto", ha concluso Gallo.