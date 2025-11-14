Dritto e Rovescio, "povero comunista!": Del Debbio sbrocca

"Tu lo sai che in proporzione paghi meno tasse di una persona povera?": Luca Boccoli di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite della trasmissione, l'imprenditore Gio Urso. Che ha risposto: "Ma cosa stai dicendo? Pago più del 50%... Tu forse non ha mai lavorato e fai questi discorsi". Al centro del dibattito la patrimoniale.

"Tu non sai nulla, vai a studiare all'università, fai un corso di economia", ha aggiunto Boccoli. E Urso ha replicato: "Tu stai qua nei salotti a parlare ma non sei a lavorare". Il politico di Avs, però, ha insistito: "Sopra i 78mila euro annui le tasse diventano regressive, hai capito?". "Tu sei un povero comunista e non sai neanche cosa vuol dire lavorare", ha ribadito l'imprenditore. "Del povero comunista a me non lo dai perché non sono comunista", la replica. "E cosa sei? Fai dei discorsi... Parli di redistribuzione, cosa sono Padre Pio che bisogna redistribuire?", ha continuato Urso.