Dritto e Rovescio, "povero comunista!": Del Debbio sbrocca

"Tu lo sai che in proporzione paghi meno tasse di una persona povera?": Luca Boccoli di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, rivolgendosi a un altro ospite della trasmissione, l'imprenditore Gio Urso. Che ha risposto: "Ma cosa stai dicendo? Pago più del 50%... Tu forse non ha mai lavorato e fai questi discorsi". Al centro del dibattito la patrimoniale.
"Tu non sai nulla, vai a studiare all'università, fai un corso di economia", ha aggiunto Boccoli. E Urso ha replicato: "Tu stai qua nei salotti a parlare ma non sei a lavorare". Il politico di Avs, però, ha insistito: "Sopra i 78mila euro annui le tasse diventano regressive, hai capito?". "Tu sei un povero comunista e non sai neanche cosa vuol dire lavorare", ha ribadito l'imprenditore. "Del povero comunista a me non lo dai perché non sono comunista", la replica. "E cosa sei? Fai dei discorsi... Parli di redistribuzione, cosa sono Padre Pio che bisogna redistribuire?", ha continuato Urso.
A un certo punto, però, i toni si sono alzati e le voci dei due si sono sovrapposte. Per questo si è reso necessario l'intervento del conduttore, che ha bacchettato entrambi i suoi ospiti: "Fermi tutti e due, oh, mi va via il pubblico. Sarebbe come se nel negozio di Urso a un certo punto succedesse un casino, vanno via tutti i clienti, a me vanno via i telespettatori".
Povertà e tassazione.— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 13, 2025
Il botta e risposta tra Luca Boccoli (Alleanza Verdi Sinistra) e l'imprenditore Gio Urso a #drittoerovescio pic.twitter.com/0x9drIp9AH