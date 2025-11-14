D'Orsi, quel prof sbaglia sulla Russia. E chi lo censura di più

Per quanto mi riguarda, e soprattutto per quanto questo giornale ha scritto in tutti questi mesi, si tratta di qualcosa di naturale, di fisiologico, starei per dire di scontato in un’ottica liberale. Come si sa, si è generata una polemica a proposito di una conferenza torinese dello storico D’Orsi, tenace sostenitore delle posizioni pro-russe. Per quanto mi riguarda, non condivido nemmeno una virgola delle opinioni di D’Orsi, e ho buone ragioni per ritenere che questa valutazione sia da lui ricambiatissima (il che rassicura entrambi, mi permetto di sorridere). Cionondimeno, non mi passerebbe nemmeno per l’anticamera del cervello di impedire a D’Orsi o a chiunque altro di dire la sua.

Aderisco volentieri a quello che chiamerò “lodo Mieli”: lo faccio non solo senza alcuna difficoltà, ma con piacere e convinzione. Di che si tratta? Ieri mattina, nel corso del suo colloquio radiofonico con Simone Spetia a Radio 24, Paolo Mieli , citando il commento di Massimo Sanvito pubblicato su Libero nel quale si evocavano le ennesime minacce dei collettivi rossi all’Università La Sapienza, ha suggerito una formula di buon senso: «Mi piacerebbe - ha detto l’ex direttore del Corriere - vedere Libero che si battesse per vedere il professor D’Orsi a Torino ed il Fatto Quotidiano che si battesse per far parlare Capezzone e Parenzo a Roma».

Lo riterrei due volte sbagliato: in teoria, perché si tratterebbe di una scelta illiberale; in pratica, perché offrirebbe una patente di martirio a chi non la merita affatto. Il nostro giornale - a più riprese - ha stigmatizzato i tentativi di impedire, che so, a musicisti o direttori d’orchestra russi di esibirsi in Italia. Non so e nemmeno mi interessa se si trattasse semplicemente di artisti russi o di propagandisti putiniani: ma perfino nel secondo caso, quindi in presenza di tesi odiose e per me da respingere, saremmo venuti meno al principio fondamentale del “free speech” se avessimo mosso un dito per impedire a qualcuno di dire la sua. Di più: personalmente, sono anche direttamente disponibile al confronto con qualunque tesi, a partire dalla più lontana. Raramente, a onor del vero, mi è capitato di poter constatare il viceversa.

E allora resta spazio solo per una nota ulteriore, che non cambia in nulla il punto di principio (e cioè che tutti possano parlare, e che dunque tutti parlino). Sarebbe tuttavia curioso se i sostenitori della linea che per comodità chiamerò filo-Putin raccontassero, nell’Italia del 2025, di essere censurati. Ogni sera, a reti pressoché unificate, in tutti i maggiori dibattiti televisivi, non solo quella posizione è largamente rappresentata, ma molto spesso è l’unica posizione in campo, o comunque quella a cui è garantita assoluta centralità nella discussione. Parlino, dunque, come fanno regolarmente (e ciò è assolutamente ragionevole), ma non raccontino di essere sacrificati o ostracizzati.