L'Aria Che Tira, la sconcertante rivelazione di Cicalone: perché lo hanno aggredito

venerdì 14 novembre 2025
2' di lettura

Simone Ruzzi ospite de L'Aria Che Tira. Lo youtuber, conosciuto come "Cicalone", è stato aggredito alla fermata Metro A Ottaviano, in zona San Pietro a Roma. Gli aggressori? Un gruppo di almeno cinque persone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Borgo. Il 50enne, famoso sui social per i suoi video virali in cui denuncia la presenza di borseggiatori all'interno delle metropolitana, ha spiegato a David Parenzo quanto accaduto. Lo youtuber ha precisato che non stava facendo alcuna ronda: "Ma quali ronde? Ero per i cavoli miei con una ragazza, stavamo passeggiando". Poi, a un certo punto, "siamo scesi sotto la metro, abbiamo visto due guardie giurate in difficoltà con questi energumeni e siamo andati a chiedere. E mentre parlavamo, uno di questi energumeni mi ha sferrato un pugno da dietro".

Lo stesso Cicalone, ad aggressione avvenuta, aveva raccontato e denunciato la vicenda sui social. "Infami veri, da dietro in 10". Poi, nelle immagini su Instagram, Cicalone è ritratto sdraiato su un lettino d'ambulanza con un occhio nero ed evidenti escoriazioni al sopracciglio sinistro e alla bocca. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri.

Cicalone choc, "infami veri": picchiato dai borseggiatori, com'è ridotto

Un agguato brutale, una vendetta. Lo youtuber ed ex pugile Simone Ruzzi, in arte Cicalone, è stato aggredito poco...

Con lui la videomaker Evelina. "L'aggressione era mirata solo a colpire Simone: prima si sono avvicinati in due, forse anche sotto l'effetto di stupefacenti, e ci hanno lanciato offese e accuse. Dopodiché, il più grosso dei due ha preso il cellulare e ha fatto una telefonata: neanche 5 secondi dopo i due si sono scagliati contro le guardie giurate, poi sempre quello più grosso ha sferrato un forte pugno alla nuca di Simone", ha raccontato la ragazza.

Qui la versione di Cicalone a L'Aria Che Tira

l'aria che tira
simone ruzzi
david parenzo

