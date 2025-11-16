Patrizio Pazzini fa esplodere il "PizzaGate": "Cinesi di m...", un caso internazionale

Patrizio Pazzini, 58 anni, titolare di una pizzeria a Montecatini Terme e fratello dell’ex calciatore Giampaolo, ha scatenato un caso internazionale con un video ironico diventato virale. Sedici turisti taiwanesi, appena atterrati in Italia, hanno ordinato solo cinque pizze e tre birre. Come racconta ilGiorno, Pazzini, irritato dal consumo minimo, ha postato sui social: "Cinesi di m… Non sanno neanche parlare inglese", ignorando le tensioni tra Cina e Taiwan.

Il filmato, diffuso su Facebook, Instagram e TikTok, ha fatto il giro del mondo in poche ore, raggiungendo l’Asia. Centinaia di repliche, insulti e critiche hanno sommerso i suoi profili. I telegiornali nazionali di Taiwan hanno aperto con la vicenda, amplificando il "Pizzagate" toscano.Pazzini si è scusato pubblicamente: "Chiedo scusa per il video. Mi scuso con il popolo cinese. Viva la Cina, viva Taiwan! Non succederà più". Ha chiarito: "Mi dispiace molto per aver fatto la figura del razzista, ma non lo sono affatto. In Toscana siamo abituati alle battute tra amici. Non intendevo offendere".

Il sindaco Claudio Del Rosso è intervenuto: "Tutti conosciamo Pazzini, è una persona che scherza sempre. Non voleva offendere, ma ha commesso un errore grave. È vittima di se stesso e dei social che ama". Domani inviterà rappresentanze diplomatiche orientali per rinnovare lo spirito di ospitalità della città.Un banale episodio di ironia mal interpretata si è trasformato in una crisi mediatica globale.