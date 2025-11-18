Nazionale, Italo Bocchino inchioda la sinistra: "Avete distrutto il patriottismo"

Italo Bocchino ha individuato il vero motivo dietro l'ennesima disfatta della Nazionale italiana di calcio. Secondo il direttore de Il Secolo d'Italia, la sinistra avrebbe contribuito a distruggere quel patriottismo che era rimasto ancora in vita solamente nel mondo del pallone. Ma che ora è soltanto un lontano ricordo.

"Menomale che c'è Sinner a rendere orgogliosi gli italiani. Altrimenti saremmo proprio impazziti vista la vergogna a cui siamo sottoposti dalla nostra Nazionale di calcio. Gli italiani sono pazzi di calcio. Gli italiani vivono a volte di calcio - ha spiegato Bocchino -. Però per fortuna Sinner ha evitato questa forte depressione per un tracollo che è veramente senza spiegazioni cioè il fatto che il calcio italiano che è anche un'economia in Italia sia ormai stato abbandonato al suo destino e non si è capaci di costruire una Nazionale, di avere dei vivai, di avere dei nostri calciatori e tutto ruoti solo intorno agli incassi, ai soldi, ai diritti, all'acquisto di calciatori stranieri, a questa rincorsa verso qualcosa che non è più il calcio che amano i cittadini, che amano gli italiani, un calcio che era anche quello dei campetti dove tutti quanti siamo cresciuti, quel calcio degli allievi, dei pulcini, delle primavere, delle giovanili, che formavano grandi campioni".