Carmen Consoli insulta Meloni, FdI: "Che triste declino"

Carmen Consoli insulta, Fratelli d'Italia risponde. La cantautrice, in occasione di una "lezione" su musica e poesia all’Università di Palermo, ha ben pensato di tirare in ballo Giorgia Meloni. "L'altro giorno ho avuto un incubo. Avete presente? Chi ha figli piccoli? Quei pupazzetti che schiacci la pancia ed escono gli occhi. C'avevo la Meloni incazz***ma con me che sembrava questo pupazzetto che gli schiacci la pancia ed escono gli occhi. Ce l'aveva con me, che avevo detto che se io con una piccola imbarcazione, con la mia barchetta, ovviamente era metaforico".

E ancora: "Io non possiedo alcun mezzo di locomozione né acquatico né terrestre. Quindi non possiedo un'imbarcazione, una barchetta, né tanto meno una barca a vela. L'esempio era: 'se io con la mia barchetta porto quattro uova ci sto tanti giorni per arrivare, dove devo arrivare per portare quattro uova'. Quindi voi che, a questo punto, lo potete fare subito, fatelo. Cioè, che problema c'è? Qual è il problema? Pregate Gesù, insistete perché ci siano i crocifissi nelle aule, che problema c'è a mandare aiuti?".